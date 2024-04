Clément Méténier lauréat de la Bourse Marc Van Moere

Jeudi 25 et vendredi 26 avril, des étudiants issus d’écoles de journalisme reconnues par la profession, ont réalisé un sujet radio et un sujet plateau TV sur le thème "Les femmes dans le sport". Clément Méténier a séduit le jury de RMC Sport avec son reportage portant sur l’objectif de parité dans le tennis.

Le jury était constitué d"Emmanuel Renard (directeur des rédactions RMC et RMC Sport), Pierrick Taisne (directeur adjoint de la rédaction RMC Sport), Jalil Bennani (secrétaire général des rédactions RMC et RMC Sport), Winny Claret (journaliste reporter RMC Sport et candidate en 2017), Flora Moussy (présentatrice de l'Intégrale sport et l'Intégrale foot le week-end sur RMC) et Morgan Maury (journaliste reporter RMC Sport).