Deezer renforce son soutien auprès des festivals français

Rédigé par Brulhatour le Mardi 30 Avril 2024 à 09:20 | modifié le Mardi 30 Avril 2024 à 09:20

Cette année encore, Deezer veut réaffirmer sa stratégie de partenariats sur l’ensemble du territoire et devient "la plateforme de streaming musicale la plus engagée sur les festivals en France". De We Love Green à Garorock, en passant par les Eurockéennes, les Vieilles Charrues, Rock en Seine, le Rose Festival, le Delta Festival et le Golden Coast, Deezer vut être de tous les festivals.