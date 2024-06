France Médias Monde et la FIPF signent un accord de partenariat

Cet accord vise à développer des actions conjointes pour la promotion à l’international de la langue française et des personnes qui la font vivre à travers son enseignement dans le monde. Autour des thématiques d’intérêt commun, l’éducation et la francophonie, France Médias Monde et la FIPF s’associent dans leur approche multiculturelle et plurilingue pour favoriser la mise en place de partenariats autour de temps forts comme la Journée internationale des professeurs de français ou les Congrès régionaux et continentaux des professeurs de français, partout dans le monde. Ce partenariat permettra également le partage d’expertises dans le domaine de la formation et de l’innovation dans l’enseignement du français, et facilitera la valorisation des ressources pédagogiques.