France Médias Monde et le CLÉMI renforcent leur partenariat

La signature s’est déroulée à France Médias Monde, en présence d’élèves du Lycée Jacques Feyder (Épinay-sur-Seine) et d’une classe bilingue arabe du Lycée Balzac (Paris 17ème) qui venaient de participer à des émissions spéciales de RFI et MCD. Cet accord vise à renforcer le partenariat existant de longue date entre le CLÉMI et FMM dans le domaine de l’ÉMI, en France comme à l’international, autour de plusieurs axes : l’inclusion, l’apprentissage des langues étrangères, la lutte contre la désinformation et le reportage en temps de guerre. Cet accord permet plus particulièrement l’organisation conjointe de rencontres entre les rédactions de FMM et les collégiens et lycées en France et dans des établissements scolaires français à l’étranger, en capitalisant sur l’expertise internationale des journalistes mais aussi sur leurs plus de 60 nationalités.