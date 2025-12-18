La CPNEF structure le métier de coordinateur d’écoproduction

Les résultats de l’étude soulignent une attente forte de structuration du métier et de mise en visibilité de cette fonction dans le secteur. En réponse, les partenaires sociaux de la CPNEF engageront, dès début 2026, des travaux en vue de créer une certification métier de coordinateur d’écoproduction. Ce projet vise à formaliser un socle commun de connaissances et de pratiques, à construire un référentiel de compétences et à sécuriser les parcours professionnels. Cette démarche s’inscrit également dans une logique de réponse aux attentes croissantes des institutions et des financeurs en matière d’engagement environnemental.

Bien que transversale, la démarche porte des implications spécifiques pour les secteurs de la radio et de l’audio digital, où les pratiques de production, d’édition et de diffusion évoluent elles aussi vers des modèles plus durables. La reconnaissance officielle de ce métier pourrait offrir un cadre adapté aux équipes techniques et éditoriales des antennes et des studios engagés dans des démarches d’écoproduction, et favoriser l’intégration de ces compétences dans les chaînes de fabrication audio.