Jeudi 18 Décembre 2025 - 16:45

La CPNEF structure le métier de coordinateur d’écoproduction


La CPNEF de l’audiovisuel publie une étude d’opportunité en vue de la création d’une certification dédiée au métier de coordinateur d’écoproduction. Réalisée avec le soutien de l’EDEC intersectoriel Afdas, cette étude s’appuie sur 145 réponses de professionnels, 27 entretiens et cinq mois de travaux menés en 2025.


La CPNEF structure le métier de coordinateur d’écoproduction

Face à l’évolution des exigences environnementales et à la transformation des pratiques audiovisuelles, la Commission paritaire nationale emploi et formation (CPNEF) de l’audiovisuel a piloté en juin 2025 une étude d’opportunité sur la création d’une certification spécifique au métier de coordinateur d’écoproduction.
Confiée au cabinet Paradoxes Conseil dans le cadre de l’Observatoire des métiers de l’audiovisuel, l’étude s’est déroulée sur une période de cinq mois. Elle repose sur une enquête en ligne ayant recueilli 145 réponses de professionnels du secteur, complétée par 27 entretiens qualitatifs menés avec des coordinateurs, producteurs, institutionnels et experts, ainsi qu’une analyse comparative internationale des dispositifs existants.

L’étude met en lumière une activité de plus en plus structurée, couvrant l’ensemble du cycle de production. Le coordinateur d’écoproduction identifie les postes à impact dès l’analyse du scénario, planifie des actions écoresponsables, en suit la mise en œuvre, sensibilise les équipes et assure la labellisation. Il ou elle agit également en veille sur les innovations, normes et labels liés aux pratiques durables dans l’audiovisuel et le cinéma. Selon les résultats, 69% des répondants déclarent exercer déjà des missions d’écoproduction à titre principal, et 93% estiment que ces missions vont se développer dans les prochaines années.

Une certification en projet pour répondre aux besoins du secteur

Les résultats de l’étude soulignent une attente forte de structuration du métier et de mise en visibilité de cette fonction dans le secteur. En réponse, les partenaires sociaux de la CPNEF engageront, dès début 2026, des travaux en vue de créer une certification métier de coordinateur d’écoproduction. Ce projet vise à formaliser un socle commun de connaissances et de pratiques, à construire un référentiel de compétences et à sécuriser les parcours professionnels. Cette démarche s’inscrit également dans une logique de réponse aux attentes croissantes des institutions et des financeurs en matière d’engagement environnemental.
Bien que transversale, la démarche porte des implications spécifiques pour les secteurs de la radio et de l’audio digital, où les pratiques de production, d’édition et de diffusion évoluent elles aussi vers des modèles plus durables. La reconnaissance officielle de ce métier pourrait offrir un cadre adapté aux équipes techniques et éditoriales des antennes et des studios engagés dans des démarches d’écoproduction, et favoriser l’intégration de ces compétences dans les chaînes de fabrication audio.

Frédéric Brulhatour
Frédéric Brulhatour


