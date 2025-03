France Médias Monde se mobilise à l’occasion de la Semaine de la Presse

Le 27 mars, France Médias Monde recevra deux classes d’élèves, qui interviendront en direct sur les antennes de RFI et MCD pour poser leurs questions aux journalistes des rédactions, en français et en arabe. Le même jour, France Médias Monde et le CLEMI formalisent leurs nombreuses collaborations dans le cadre d’une convention, qui sera signée par Marie-Christine Saragosse, PDG de France Médias Monde, et Serge Barbet, directeur du CLEMI.

Les rédactions de RFI, France 24, Monte Carlo Doualiya, ENTR et InfoMigrants, et leurs journalistes plurilingues présents sur tous les terrains à travers le monde, proposeront une programmation sur les antennes et des ressources qui aident les élèves et leurs enseignants en France comme à l’étranger pour décrypter l’actualité internationale.