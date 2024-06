NRJ Extravadance : un partenariat avec les campings Marvilla Parks

Au total, quelque 112 soirées DJs seront organisées à raison d'une soirée par camping et par semaine (soit 7 soirées par camping au total). Ainsi 100% des clients séjournant à la semaine dans l'un des campings concernés sont assurés de profiter de l'une de ces soirées.

Pour chacune de ces soirées, des DJs stars de NRJ feront le déplacement et mixeront en direct live. Ainsi, Jay Style, Morgan Nagoya ou encore Oriska prendront les commandes des campings pour des sets exclusifs. Avec ces soirées d'exception, la marque Marvilla Parks enrichit encore plus son offre d’animations en proposant des événements DJ uniques, réservés aux vacanciers séjournant sur place. Ces soirées exclusives promettent à chacun "de vivre des moments inoubliables, en dansant au rythme de leurs musiques préférées et en créant des souvenirs extraordinaires".