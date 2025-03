Par ailleurs, outre la reconduction d’un ensemble d’actions et événements menés avec le soutien de l’ADAMI depuis de nombreuses années (Hip Hop Symphonique créé par Mouv’, l’Adami et l’Orchestre Philharmonique de Radio France qui fêtera sa 10e édition cette année et depuis 2025 l’Hyper Weekend Festival de Radio France), ce nouvel accord acte également de l’accueil au Studio 104 du concert annuel des Talents Adami Classique, mettant en valeur les artistes exceptionnels repérés par le dispositif de l’Adami. Cet évènement ainsi repensé permettra d’offrir aux artistes une plus large diffusion grâce à France Musique, et une rencontre avec le public de la Maison de la Radio et de la Musique.