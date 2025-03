Devenez le DJ de demain avec le concours NRJ Talent 2025

NRJ renouvelle son engagement auprès des jeunes talents de la scène électro. En 2025, le concours NRJ Talent spécial DJ ouvre à nouveau ses portes aux producteurs de demain. Les auditeurs de la station ont déjà contribué à la révélation d’artistes internationaux tels que David Guetta, DJ Snake ou Martin Solveig. Cette année, les participants sont invités à soumettre leur création ou interpolation originale sur nrj.fr avant le 27 avril. Un jury composé de professionnels de la musique sélectionnera cinq finalistes, soumis ensuite au vote du public et du jury entre le 29 avril et le 5 mai. Le gagnant, désigné à 60% par le jury et à 40 % par les internautes, sera annoncé le 7 mai dans l’émission de Camille Combal. Il remportera un contrat pour la production de son single chez WEA (Warner) et une résidence d’un an dans l’émission NRJ Extravadance.