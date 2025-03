franceinfo au cœur du Schneider Electric Marathon de Paris

En amont du Marathon, franceinfo proposera deux temps forts pour s’échauffer et mieux appréhender la course. D'abord, le mardi 11 mars à 18h30 sur le Parvis D de la Maison de la radio Les coureurs et passionnés de running seront invités à une séance d’entraînement collective avec l’AS ORTF Running et l’équipe communication de franceinfo. Une occasion parfaite pour partager un moment sportif et échanger conseils et motivation.

Ensuite, le jeudi 13 mars de 13h à 14h30 à la cafétéria de la Maison de la Radio où un un échange avec Gaël Vilain, préparateur mental, permettra d’aborder la gestion psychologique de l’effort, essentielle pour les marathoniens et les sportifs en général. Ce moment sera dédié aux stratégies de concentration, de dépassement de soi et de bien-être.