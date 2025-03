NRJ Extravadance enflamme le Carnaval Étudiant de Caen

Sur une scène installée au cœur d’un espace de 71 000 m², le public pourra assister aux performances des gagnants du concours NRJ DJ CAST, avant de retrouver les artistes caennais Axell et Tolvy. La soirée atteindra son apogée avec les sets survoltés de Trinix, Sound of Legend, Upsilone et Jay Style, promettant une ambiance surchauffée pour cette édition 2025.

Fidèle à sa réputation, le Carnaval Étudiant de Caen s’impose comme un rendez-vous incontournable du printemps. Grâce à NRJ Extravadance, l’édition 2025 promet une programmation à la hauteur de l’événement, mêlant musique électro et esprit festif.