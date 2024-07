La Garden Party à l’hippodrome de Longchamp avec Radio FG

À partir de 21h30, et avec Radio FG, la Garden Party recervra les DJs The Avener, Théo Wizman, et Tadd pour une soirée club qui viendra clôturer la saison hippique.

Radio FG diffuse son programme dans près de 115 villes en DAB+, et dans 36 villes en FM : Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Strasbourg, Monaco-Nice, Lille, Nantes, Rennes, Orléans, Bordeaux, Nancy, Montpellier et en Europe à Genève, Lausanne, Luxembourg-Ville et Sarrebrück.

La Maison FG édite également les radios FG Chic (lounge et nu-disco), diffusée en DAB+ à Paris, Monaco-Nice, Berlin et Hambourg, Maxximum (nouvelles esthétiques) diffusée en DAB+ à Paris, et DanceOne (dance music) présente en DAB+ à Paris, Marseille, Nice-Cannes et à Bordeaux et le Bassin d’Arcachon.