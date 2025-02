Radio France joue le jeu à Cannes

Le Festival International des Jeux de Cannes sera l’occasion pour Ici Azur de poser ses micros au cœur de l’événement et de proposer aux auditeurs une couverture immersive en direct. Dès ce jeudi 27 février, la station débutera les festivités avec "Le chiffre du jour", diffusé à 6h45 et 8h45 en simultané sur Ici Azur et France 3 Côte d’Azur, mettant en lumière une actualité marquante du festival. Dans l’après-midi, des émissions spéciales seront enregistrées pour capturer l’effervescence du salon et les témoignages de ses acteurs. Ce vendredi 28 février, Ici Azur prendra l’antenne de 9h à 12h avec "Bienvenue chez vous".

Ce samedi 1ᵉʳ mars, de 11h à 12h, Ici Azur mêlera actu, musique et bonne humeur pour prolonger l’expérience du festival. L’après-midi, de 15h à 18h, les festivaliers pourront participer à des animations et défis ludiques orchestrés par la station. Ce dimanche 2 mars, de 11h à 12h, de nouvelles sessions de jeux interactifs seront proposées avant de conclure avec "Willy vient déjeuner chez vous", animé par Willy Rovelli et sa bande, diffusé en direct de 12h à 13h sur Ici.