Le bouquet Radio FG connaît une forte dynamique d’audience. Radio FG totalise 866 933 écoutes. Parmi les stations les plus populaires, FG Chic enregistre 296 537 écoutes, suivie de FG Starter by Hakimakli avec 203 320 écoutes, et FG Deep Dance qui atteint 185 168 écoutes. Par ailleurs, Maxximum et FG Dance, diffusées en DAB+, poursuivent leur croissance, avec respectivement 101 315 et 85 073 écoutes.

Ce mois de mars marque aussi l’arrivée de FG Chic Vintage, la 53e radio digitale du groupe. Son format repose sur un mix de classiques des années 70, 80 et 90, en explorant les sonorités disco et pop culture. Cette nouvelle offre vient compléter un bouquet déjà riche et diversifié.