À 100 jours des JO, Tendance Ouest s’installe au château de Mirville

Pour lancer ce sprint final, Tendance Ouest a décidé de marquer le coup, en proposant une émission spéciale dans un lieu ô combien symbolique. Ce mercredi 17 avril, la rédaction pose ses bagages au château de Mirville, au cœur du pays de Caux, en Seine-Maritime. Pourquoi ce site ? Tout simplement parce que c’est ici que Pierre de Coubertin a passé une partie de sa jeunesse et qu’il a imaginé les Jeux modernes.

Son actuel propriétaire, Jacques de Navacelle, arrière-petit-neveu du baron, nous reçoit dans cet écrin magnifique. Pendant trois heures, de 9h à 12h, des invités de marque, se succéderont au micro de Léa Quinio. Athlètes, dirigeants et porteurs de la flamme olympique... Tous, à leur échelle, vont vivre et nous faire vivre cette incroyable aventure.