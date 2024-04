Jazz Radio se délocalise à New York

Rendez-vous entre 06h et 20h sur Jazz Radio, aux côtés de Martin Parker, Tom Neville et Barbara Clément pour partager l’énergie musicale unique de New York. Vendredi 19 avril, Claude Zennaro présentera une émission spéciale entre 20h et 22h.

Par ailleurs, Jazz Radio lancera sa 35e webradio aux couleurs de New York pour redécouvrir les grands standards du jazz américain de "la ville qui ne dort jamais" sur cette webradio dénommée "Jazz Radio New York" sur jazzradio.fr et l’appli Jazz Radio.