M Radio enregistre sa meilleure saison depuis 12 ans

M Radio gagne 71 000 nouveaux auditeurs quotidiens par rapport à la saison dernière. Toutes les émissions de la grille sont en nette hausse cette saison. la matinale "M Radio Réveil" animé par Vincent Cerutti, Isabelle Giami et Lucas entre 6h et 10h réalise une progression de 47 000 nouveaux auditeurs en 1 an et signe un record de saison depuis 5 ans.

Ombeline Brumain, entre 10h et 13h, voit son audience augmenter de 21 000 auditeurs en 1 an. Succès également pour le 16/20 animé par Jérôme Zano et Constance Vercamer qui progresse de 26% en 1 an.