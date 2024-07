Cette semaine, Jazz Radio est à Montréal

La radio "Jazz & Soul" met en lumière les concerts de Norah Jones, Marcus Miller, Laufey, Terez Montcalm, Pink Martini ou encore Robert Glasper. Benoit Thuret part à la rencontre de tous les lieux mythiques du festival international de jazz de Montréal comme la place des Arts, le Théâtre Maisonneuve ou la salle Wilfrid Pelletier, entre 06h et 20h aux côtés de Martin Parker, Tom Neville et Barbara Clément pour partager la fête du jazz mondial.Par ailleurs, Jazz Radio lance sa 36e webradio aux couleurs de Montréal. Une occasion de découvrir les grands standards du jazz américain de la ville aux cent clochers sur Jazz Radio Montréal . Rappelons que la station diffuse ses programmes dans 52 villes en FM (Lyon, Marseille, Dijon...), et 35 villes en DAB+ (Paris, Toulouse, Bordeaux, Lille, Nantes...).