Belgique : les auditeurs NRJ ont découvert le premier album d’Héléna en avant-première

Au-delà de cette écoute en avant-première, Héléna a tenu à partager un moment avec ses auditeurs. Présente en studio, elle a répondu aux questions et échangé avec eux sur la conception de son album. Les retours ont été unanimes, soulignant la profondeur et la sincérité des morceaux. Pour beaucoup, cet album n’est pas une œuvre naïve, mais un véritable voyage émotionnel. Certains auditeurs l’ont décrit comme "une montagne russe d’émotions", mettant en avant l’authenticité de l’artiste et la richesse de ses textes.

L’album "Hélé" est paru officiellement le 14 mars dernier et inclut notamment les singles "Summer Body" et "Mauvais garçon", déjà bien installés sur les playlists et appréciés du public.