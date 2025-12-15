VivaCité s’installe à Seraing pour 144 heures de solidarité

Du 17 au 23 décembre 2025, la RTBF donne rendez-vous à Seraing pour la 13e édition de Viva for Life. Le principe reste inchangé : trois animateurs de VivaCité s’enferment dans un cube de verre installé sur l’Esplanade de l’Avenir, pour 144 heures d’émissions en direct. L’objectif est double : maintenir un lien fort avec le public, et collecter des fonds pour soutenir les enfants vivant sous le seuil de pauvreté.

Dès 18 h chaque jour, le public pourra assister gratuitement à des émissions et concerts en plein air. Le 17 décembre, Jean-Luc Fonck (Sttellla) et MC Solaar ouvriront la programmation. Le 18, Mosimann, Alice on the Roof et Puggy se succéderont. Le 19, Typh Barrow, Mister Cover, Charles Doré, Les Talents de The Voice Kids et d’autres se partageront la scène.