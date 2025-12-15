VivaCité s’installe à Seraing pour 144 heures de solidarité

Vous aimerez aussi
-
La RTBF refonde son image pour affirmer son rôle de média public
-
Chérie Belgique fête ses 10 ans en grande pompe
-
BBC Local Radio programme une série spéciale "Make a Difference" pour Noël
-
Une semaine solidaire à l’antenne de Radio Contact
-
Radio ISA transforme l’antenne en chaîne du cœur pour les enfants hospitalisés
Du 17 au 23 décembre 2025, la RTBF donne rendez-vous à Seraing pour la 13e édition de Viva for Life. Le principe reste inchangé : trois animateurs de VivaCité s’enferment dans un cube de verre installé sur l’Esplanade de l’Avenir, pour 144 heures d’émissions en direct. L’objectif est double : maintenir un lien fort avec le public, et collecter des fonds pour soutenir les enfants vivant sous le seuil de pauvreté.
Dès 18 h chaque jour, le public pourra assister gratuitement à des émissions et concerts en plein air. Le 17 décembre, Jean-Luc Fonck (Sttellla) et MC Solaar ouvriront la programmation. Le 18, Mosimann, Alice on the Roof et Puggy se succéderont. Le 19, Typh Barrow, Mister Cover, Charles Doré, Les Talents de The Voice Kids et d’autres se partageront la scène.
Dès 18 h chaque jour, le public pourra assister gratuitement à des émissions et concerts en plein air. Le 17 décembre, Jean-Luc Fonck (Sttellla) et MC Solaar ouvriront la programmation. Le 18, Mosimann, Alice on the Roof et Puggy se succéderont. Le 19, Typh Barrow, Mister Cover, Charles Doré, Les Talents de The Voice Kids et d’autres se partageront la scène.
Boulevard des Airs, Axelle Red et Just Vox seront présents le 20. Le 21, Superbus, Miki, Rori et Two Dots se produiront. Le 22, Il Cello, Ben’Do et Les Gauff’ monteront sur scène. Enfin, le 23 décembre, Daddy K clôturera la semaine.
Un dispositif pensé pour mobiliser les auditeurs
Au-delà des performances artistiques, Viva for Life repose sur une dynamique radio et événementielle portée par l’antenne de VivaCité. Le cube de verre, symbole de l’opération, permet d’assurer la continuité des émissions, tout en gardant un contact direct avec le public. L’appel à la mobilisation reste au cœur du dispositif, avec des actions possibles en famille, entre amis ou en association : tournois sportifs, ventes solidaires, défis créatifs, etc.