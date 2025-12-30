Nostalgie Belgique scénarise la transition vers 2026

Ce 31 décembre, Nostalgie Belgique met en place un dispositif éditorial inédit intitulé "À la poursuite de 2026". L’antenne débute à 6h avec l’année 1980 et avance heure par heure jusqu’à minuit, retraçant ainsi 45 années de musique en une journée. Chaque heure correspond à une année précise, permettant une relecture chronologique et continue des productions musicales de 1980 à 2025.
Cette mécanique narrative, calée sur la grille horaire, constitue un exemple d’exploitation éditoriale du format radio linéaire, combinant structure temporelle rigoureuse et storytelling musical. L’objectif est clair : "rattraper 2025 juste avant minuit et basculer ensemble en 2026".
Ce 1er janvier, dès 00h, le format "Nosta Club Spécial réveillon" prolongera la fête jusqu’à 06h du matin. La programmation reposera exclusivement sur les titres choisis par les auditeurs, envoyés en amont. Ce format interactif capitalise sur les habitudes d’écoute nocturne du Nouvel An et sur l’attachement émotionnel aux morceaux sélectionnés.
En parallèle, la séquence "Vœux sans frontière" donnera la parole aux auditeurs de l’étranger. Ils y partageront leurs souhaits pour 2026, dans une logique de correspondance internationale. Le dispositif reposera sur une circulation audio des vœux selon les fuseaux horaires, renforçant l’idée d’un lien global entre auditeurs malgré la distance géographique.