Nostalgie Belgique scénarise la transition vers 2026

Ce 1er janvier, dès 00h, le format "Nosta Club Spécial réveillon" prolongera la fête jusqu’à 06h du matin. La programmation reposera exclusivement sur les titres choisis par les auditeurs, envoyés en amont. Ce format interactif capitalise sur les habitudes d’écoute nocturne du Nouvel An et sur l’attachement émotionnel aux morceaux sélectionnés.

En parallèle, la séquence "Vœux sans frontière" donnera la parole aux auditeurs de l’étranger. Ils y partageront leurs souhaits pour 2026, dans une logique de correspondance internationale. Le dispositif reposera sur une circulation audio des vœux selon les fuseaux horaires, renforçant l’idée d’un lien global entre auditeurs malgré la distance géographique.

