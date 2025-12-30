La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mardi 30 Décembre 2025 - 08:50

Nostalgie Belgique scénarise la transition vers 2026


Du 30 décembre au 1er janvier, Nostalgie Belgique propose une série de programmes thématiques conçus pour marquer les temps forts de la transition vers 2026. Une mécanique éditoriale séquencée, intégrée à l’antenne comme sur le digital, où les auditeurs sont activement invités à participer via leurs sélections musicales, messages et vœux.



Ce 31 décembre, Nostalgie Belgique met en place un dispositif éditorial inédit intitulé "À la poursuite de 2026". L’antenne débute à 6h avec l’année 1980 et avance heure par heure jusqu’à minuit, retraçant ainsi 45 années de musique en une journée. Chaque heure correspond à une année précise, permettant une relecture chronologique et continue des productions musicales de 1980 à 2025.
Cette mécanique narrative, calée sur la grille horaire, constitue un exemple d’exploitation éditoriale du format radio linéaire, combinant structure temporelle rigoureuse et storytelling musical. L’objectif est clair : "rattraper 2025 juste avant minuit et basculer ensemble en 2026".


Ce 1er janvier, dès 00h, le format "Nosta Club Spécial réveillon" prolongera la fête jusqu’à 06h du matin. La programmation reposera exclusivement sur les titres choisis par les auditeurs, envoyés en amont. Ce format interactif capitalise sur les habitudes d’écoute nocturne du Nouvel An et sur l’attachement émotionnel aux morceaux sélectionnés.
En parallèle, la séquence "Vœux sans frontière" donnera la parole aux auditeurs de l’étranger. Ils y partageront leurs souhaits pour 2026, dans une logique de correspondance internationale. Le dispositif reposera sur une circulation audio des vœux selon les fuseaux horaires, renforçant l’idée d’un lien global entre auditeurs malgré la distance géographique.


Une activation digitale pour prolonger l’expérience antenne

Dans la continuité de cette programmation, Nostalgie Belgique proposera à ses auditeurs une expérience participative en ligne via  "L’Arbre à souhaits" disponible sur nostalgie.be. Tout au long de la première semaine de janvier, les utilisateurs pourront y accrocher une lanterne virtuelle contenant un vœu personnel. Chaque jour, une lanterne sera sélectionnée et le vœu qu’elle portera sera réalisé par la station.

Tags : Belgique, NGroup, Nostalgie, Nostalgie Belgique, programme, réveillon



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


