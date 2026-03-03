La radio touche 8 Afro-Américains sur 10 chaque semaine

Les Afro-Américains représentent 49.2 millions de personnes, soit 14.4% de la population totale des États-Unis. La population a progressé de 24% entre 2005 et 2024. À horizon 2060, les projections indiquent une baisse de -10% de la population "Non-Ethnic White" par rapport à 2020, tandis que la population afro-américaine progresserait de 35.7%. L’âge médian s’établit à 33.7 ans, contre 39.2 ans pour l’ensemble de la population américaine.

Sur le plan économique, le pouvoir d’achat est passé de $984 billion en 2010 à $1.68 trillion en 2021, avec une projection à $2.10 trillion en 2026, soit une progression de 71% entre 2010 et 2021. Ces indicateurs structurent un environnement dans lequel l’audio occupe une place centrale dans la stratégie de contact.

