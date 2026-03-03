La radio touche 8 Afro-Américains sur 10 chaque semaine

-
Radio et numérique sous pression au 3e trimestre de CBC Radio-Canada
87% de confiance la radio en tête auprès des Hispaniques aux États-Unis
Quand les pics saisonniers structurent l'écoute des podcasts
Audio parlé : l'AM/FM devancée par les podcasts au quatrième trimestre 2025
Les femmes progressent dans les directions des radios aux États-Unis
Les Afro-Américains représentent 49.2 millions de personnes, soit 14.4% de la population totale des États-Unis. La population a progressé de 24% entre 2005 et 2024. À horizon 2060, les projections indiquent une baisse de -10% de la population "Non-Ethnic White" par rapport à 2020, tandis que la population afro-américaine progresserait de 35.7%. L’âge médian s’établit à 33.7 ans, contre 39.2 ans pour l’ensemble de la population américaine.
Sur le plan économique, le pouvoir d’achat est passé de $984 billion en 2010 à $1.68 trillion en 2021, avec une projection à $2.10 trillion en 2026, soit une progression de 71% entre 2010 et 2021. Ces indicateurs structurent un environnement dans lequel l’audio occupe une place centrale dans la stratégie de contact.
Une consommation média élevée et favorable à l’audio
Les Afro-Américains consacrent plus de 81 heures par semaine aux médias, soit +17% de plus que la population générale. Dans cet univers fortement exposé, l’AM/FM radio atteint 86% des Afro-Américains 18+ chaque semaine. Elle contribue également à la couverture globale via le streaming audio.
Les niveaux de portée hebdomadaire comparables s’établissent à 86% pour l’AM/FM radio, 83% pour les Smartphone App/Web, 70% pour TV+DVR, 56% pour PC Internet et 42% pour Tablet App/Web. Ces données confirment la capacité de la radio à s’inscrire au cœur de l’écosystème audio et digital.
La radio leader au sein de l’univers audio financé par la publicité
Dans l’audio ad-supported, la radio domine en portée hebdomadaire. Elle atteint 80% des Afro-Américains 18+, 69% des 18-34 ans, 82% des 35-49 ans et 87% des 50 ans et plus. Ces niveaux positionnent l’AM/FM comme le premier levier de couverture audio sur l’ensemble des segments d’âge étudiés.
La radio touche 8 consommateurs afro-américains sur 10 tous segments démographiques confondus. La portée hebdomadaire est de 86% sur les 18+, 81% sur les 18-34, 84% sur les 18-49, 86% sur les 25-54, 90% sur les 35-64 et 86% sur les 21+. Le temps moyen passé à l’écoute atteint 9 heures et 21 minutes par semaine pour un Afro-Américain de 18 ans et plus.