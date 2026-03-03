La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mardi 3 Mars 2026 - 12:20

La radio touche 8 Afro-Américains sur 10 chaque semaine


Avec 49.2 millions d’individus représentant 14.4% de la population américaine et un pouvoir d’achat projeté à $2.10 trillion d’ici 2026, les Afro-Américains constituent un segment clé pour l’audio. Portée hebdomadaire élevée, temps d’écoute soutenu et niveau de confiance supérieur confirment le rôle structurant de la radio.



Les Afro-Américains représentent 49.2 millions de personnes, soit 14.4% de la population totale des États-Unis. La population a progressé de 24% entre 2005 et 2024. À horizon 2060, les projections indiquent une baisse de -10% de la population "Non-Ethnic White" par rapport à 2020, tandis que la population afro-américaine progresserait de 35.7%. L’âge médian s’établit à 33.7 ans, contre 39.2 ans pour l’ensemble de la population américaine.
Sur le plan économique, le pouvoir d’achat est passé de $984 billion en 2010 à $1.68 trillion en 2021, avec une projection à $2.10 trillion en 2026, soit une progression de 71% entre 2010 et 2021. Ces indicateurs structurent un environnement dans lequel l’audio occupe une place centrale dans la stratégie de contact.

L’AM/FM radio atteint 86% des Afro-Américains, devant les applications smartphone et web à 83%, la TV+DVR à 70%, le PC Internet à 56% et les tablettes à 42%. La radio contribue ainsi à la couverture globale des autres médias grâce au streaming audio et confirme sa capacité à diffuser des messages publicitaires sur l’ensemble des plateformes.
Une consommation média élevée et favorable à l’audio

Les Afro-Américains consacrent plus de 81 heures par semaine aux médias, soit +17% de plus que la population générale. Dans cet univers fortement exposé, l’AM/FM radio atteint 86% des Afro-Américains 18+ chaque semaine. Elle contribue également à la couverture globale via le streaming audio.
Les niveaux de portée hebdomadaire comparables s’établissent à 86% pour l’AM/FM radio, 83% pour les Smartphone App/Web, 70% pour TV+DVR, 56% pour PC Internet et 42% pour Tablet App/Web. Ces données confirment la capacité de la radio à s’inscrire au cœur de l’écosystème audio et digital.

Dans l’univers audio financé par la publicité, l’AM/FM radio domine la portée hebdomadaire avec 80% des Afro-Américains, 69% des 18-34 ans, 82% des 35-49 ans et 87% des 50 ans et plus. Les autres plateformes restent nettement derrière, avec 22% pour YouTube Music chez les 18 ans et plus, 13% pour Pandora, 8% pour Spotify et 7% pour Amazon Music, confirmant l’avance structurelle de la radio.
La radio leader au sein de l’univers audio financé par la publicité

Dans l’audio ad-supported, la radio domine en portée hebdomadaire. Elle atteint 80% des Afro-Américains 18+, 69% des 18-34 ans, 82% des 35-49 ans et 87% des 50 ans et plus. Ces niveaux positionnent l’AM/FM comme le premier levier de couverture audio sur l’ensemble des segments d’âge étudiés.
La radio touche 8 consommateurs afro-américains sur 10 tous segments démographiques confondus. La portée hebdomadaire est de 86% sur les 18+, 81% sur les 18-34, 84% sur les 18-49, 86% sur les 25-54, 90% sur les 35-64 et 86% sur les 21+. Le temps moyen passé à l’écoute atteint 9 heures et 21 minutes par semaine pour un Afro-Américain de 18 ans et plus. 

La radio atteint 86% des Afro-Américains, 81% des 18-34 ans, 84% des 18-49 ans, 86% des 25-54 ans, 90% des 35-64 ans et 86% des 21 ans et plus. Un Afro-Américain passe en moyenne 9 heures et 21 minutes par semaine à l’écoute de la radio, confirmant la régularité et la profondeur du contact.
Les formats dominants auprès des Afro-Américains sont "Urban Adult Contemporary" avec 31.7% de part d’écoute, suivi par "Urban Contemporary" à 19.7% et "Rhythmic CHR" à 6.1%. Le format "Adult Contemporary" représente 4.5% et "News-Talk-Info" 4.4%, structurant ainsi l’environnement éditorial radio (tranche M-Su 6a-12m dans les Black DST Metros).
Frédéric Brulhatour
