Musique : le nombre de succès à l’export en hausse de 30%

Au sein des nouveautés certifiées à l’export, seuls 20% des titres proviennent ainsi de titres avec une présence féminine (4% en solo et 16% en mixte). Quelques artistes féminines affichent toutefois de beaux succès à l’international et prennent une part significative aux performances de la musique "made in France" à l’international. Ainsi, Aya Nakamura, continue de rayonner au-delà de nos frontières avec 15 nouvelles certifications, son album "Nakamura" dépassant maintenant le million d’exemplaires vendus à l’export (2x Diamant) tandis que son tout dernier album "DNK" est certifié Or. La Zarra, qui représentait la France à l’Eurovision en 2023 avec son single "Évidemment " obtient pour celui-ci la certification Or à l’export. Angèle voit son album "Nonante-Cinq" passer le seuil Platine avec plus de 100 000 exemplaires vendus à l’étranger et six de ses singles atteignent également de nouveaux paliers. Enfin, Le titre "Paro" de Nej’ est certifié 2x Diamant à l’export et "Afeto" de Mayra Andrade est certifié Or.