"Versailles Electro" en partenariat avec Radio FG

Le Château de Versailles s'associe à nouveau aux meilleurs artistes de la scène électro française pour proposer une programmation festive et rayonnante au pied de la Galerie des Glaces. Avec en tête d'affiche le duo de DJs français Bon Entendeur et l'artiste Kavinsky, et comme première partie le groupe Radio Cargo et la DJ belge Nathalie Duchène.

Et à partir de 19h20, dans "Happy Hour DJ", Victoria Del Bono mixera depuis le studio FG. Victoria Del Bono est la DJ qui colore les nuits parisiennes (Bristol, Anna, Forest, Kinugawa)...