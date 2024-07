La Maison FG réalise des audiences records en numérique

La marque Radio FG se classe à la 20e place avec un total de plus de 3.4 millions d'écoutes dans le monde, dont plus de 2.5 millions d'écoutes en France. Outre Radio FG, les 3 radios qui ont les plus fortes audiences mondiales sont FG Chic (368 991 écoutes), FG Starter by Hakimakli (240 412 écoutes) et FG Phonk & Gaming (268 201 écoutes). FG Chic "la radio lounge et future disco", présente à Paris, Monaco-Nice-Côte d’Azur, Berlin et Hambourg en Allemagne et Ibiza en Espagne, cumule 639 449 écoutes avec ses 9 déclinaisons de radios digitales. Maxximum "la radio des musiques alternatives" diffusée à Paris et en Île-de-France, représente 132 374 écoutes digitales. DanceOne, diffusée à Paris, Marseille, Nice et Cannes, ainsi qu'à Bordeaux et sur le Bassin d’Arcachon a généré 102 358 écoutes.