Alouette : un "Alouette Live" à La Baule

Superbus, Joseph Kamel, Raphaël et Marina Kaye ont répondu présent à l’invitation d’Alouette pour ce concert sur la scène du Palais des Congrès Atlantia de La Baule. Les artistes se produiront, comme à chaque fois, dans des conditions scéniques inédites pour Alouette.

Superbus est revenu l’automne dernier avec "Aseptisé". Joseph Kamel connaît le succès avec "Miroirs", emmené par les titres "Celui qui part" et son duo "Beau" avec Julien Doré. Raphaël amorce son retour sur le devant de la scène avec son 10e album studio. Enfin, Marina Kaye fait également l’actualité avec son nouveau titre "The Freedom in Goodbye", extrait de son 4e et nouvel album "Heavenbound".