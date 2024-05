Radio FG annonce un partenariat avec le Mondial de l'auto

À cette occasion, FG proposera une programmation avec de nombreux DJs qui mixeront durant ces deux soirées et toute la semaine en journée mais également lors des deux nocturnes des vendredi et samedi. Par ailleurs, Radio FG délocalisera également l'émission "Happy Hour," animée par Antoine Baduel, le mardi 15 octobre.

Radio FG diffuse son programme dans près de 115 villes en DAB+, et dans 36 villes en FM : Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Strasbourg, Monaco-Nice, Lille, Nantes, Rennes, Orléans, Bordeaux, Nancy, Dijon, Caen, Clermont-Ferrand et en Europe à Genève, Lausanne et Luxembourg-Ville.