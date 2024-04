Alouette reçoit le chanteur Jérémy Frérot

Il se confiera notamment sur sa future tournée mais aussi sur ses envies et ses projets. Jérémy Frérot participera également aux différents rendez-vous du Matin Alouette avec Niko et Lola comme "Le Défi du Jour", l’horoscope, la météo… et répondra aux questions des auditeurs posées sur les réseaux sociaux. À ce propos, une dizaine d’auditeurs d'Alouette pourra rencontrer le chanteur après l’émission, dans le cadre d’une séance photo-dédicace. Quelques instants au plus près de l’artiste pour un moment d’échange. Pour tenter de remporter cette rencontre, les auditeurs sont invités à s’inscrire sur alouette.fr.