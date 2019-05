Franck Ferrand : 15 podcasts pour le magazine Le Pèlerin

Passionné d’histoire et de ses grandes énigmes, Franck Ferrand a longtemps présenté "L’Ombre d’un doute" sur France 3. Dans la double lignée d’Alain Decaux et de Pierre Bellemare, il anime actuellement une quotidienne sur les ondes, "Franck Ferrand raconte" sur Radio Classique. Et s’invite chaque fin de semaine sur le canapé rouge de Michel Drucker, "Vivement dimanche" sur France 2.Chaque jeudi, Franck Ferrand invite les curieux à se mettre dans les pas de grands marcheurs dans le cadre d'une série originale de 15 podcasts produite pour le magazine Le Pèlerin. Cette semaine, Franck Ferrand nous entraîne dans les pas d’Égérie, une riche habitante de l’Empire romain qui, à la fin du IVe siècle, sillonne la Galilée avec son escorte, sur les pas de Jésus...À écouter ICI