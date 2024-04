Skyrock et les jeunes : "Le marché radio s'est beaucoup transformé"

Ensuite, Rémy Bertholon propose une analyse des programmes radio pendant les week-ends, plutôt à l’économie ces temps-ci... Pour la grande interview du mois, Rémy Bertholon reçoit Sergio de Felice. Atteint de cécité visuelle, Sergio a créé en 1997 son studio de production audio, DEF Studio, qui produit des habillages et contenus sonores pour beaucoup de radios en France et en Belgique. Vrai musicien et passionné des habillages chantés, il partage au micro sa passion, et comment il a réussi à s’imposer depuis 25 ans dans ce métier très concurrentiel malgré son handicap. Ce numéro se termine avec quatre interviews bonus de fournisseurs : Idriss Rouchiche de PureJingles, Michel Colin de Radiopub, Kenny Southavy de Reelworld, et Samuel Zniber de Musicdatak.