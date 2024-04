France Inter lance un concours national de création de podcast

En plus de les sensibiliser à l’écoute et à la compréhension par l’audio, ce projet veut permettre aux enfants de développer différentes compétences : apprendre à se concentrer, multiplier et recroiser ses sources pour garantir la véracité des faits historiques, utiliser ses connaissances pour rédiger une histoire (avec une introduction, un développement, des dialogues, une conclusion), développer sa créativité (en imaginant des ambiances sonores, des personnages), apprendre à travailler en équipe…

Pour les accompagner dans ce projet, les professeurs et les classes participantes seront invités à suivre trois webinaires, animés par Laure Grandbesançon et son équipe via une plateforme dédiée accessible sur franceinter.fr : un atelier de découverte des Odyssées et de présentation du concours, et deux séances de travail autour de la fabrication d’un podcast.