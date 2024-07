L'Orchestre Philharmonique de Radio France crée son Académie

Cette année, 20 jeunes talents ont été recrutés pour participer au Festival Radio France Occitanie Montpellier, pour des concerts symphoniques, de musique de chambre et des émissions sur France Musique.

Pour cette édition 2024, ces vingt jeunes académistes, venus de toute l'Europe, ont le privilège de se former et de se produire aux côtés des musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, d’abord sous la direction de leur directeur musical Mikko Franck, puis avec John Eliot Gardiner à la baguette pour un second programme symphonique. Ils auront également l'opportunité de partager leur passion lors de concerts de musique de chambre au Musée Fabre, en grand ensemble à l’Opéra Comédie et au Corum de Montpellier.