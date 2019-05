7.2 millions de personnes écoutent la radio sur les supports multimédia

Sur les supports multimédia, la durée d’écoute s’établit à 2h13 en moyenne par jour et par auditeur, soit 24 minutes de moins que sur des postes de radio (2h37). L’ordinateur est le support digital sur lequel on écoute la radio le plus longtemps (2h35 en moyenne par jour et par auditeur), soit 39 minutes de plus que sur le téléphone mobile (1h56). Les supports multimédia représentent 13.6% du volume total d’écoute de la radio, qui prend en compte le nombre d’auditeurs et le temps qu’ils consacrent à la radio chaque jour, un niveau jamais atteint, en progression de 1.4 point en un an.

Rappelons que plus de 42 millions de Français de 13 ans et plus écoutent quotidiennement la radio. Cette audience, mesurée dans l’étude 126 000 Radio, prend en compte tous les supports d’écoute du public, aussi bien ceux dédiés à la radio que les équipements digitaux.