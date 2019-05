Les Indés Radios récompensent les performances des stations

Les radios diffusent quotidiennement des publicités en respectant les exigences du marché publicitaire. Les Indés Radios ont souhaité récompenser les efforts accomplis en termes de réactivité et ont donc remis un trophée aux 10 radios qui délivrent la meilleure diffusion publicitaire : Happy FM, Radio Flash, Radio FG, RDL, Radio 8, Alouette, Chante France, Fusion FM, RVM et MBS.

Enfin, le groupement des radios indépendantes a également récompensé les radios qui délivrent les meilleures Datas. Les datas sont la condition d’une visibilité optimale dans l’univers digital. C’est pour cela que les Indés Radios ont souhaité récompenser les radios qui apportent une réelle attention à la qualité de ces datas. Six radios primées sont Oui FM, Alouette, Générations, Virage Radio, La Radio Plus et Alpes 1.