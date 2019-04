Espace Group : Julien Fregonara nommé Directeur Général

Espace Group a désormais un nouveau Directeur Général. Selon nos informations, le PDG Christophe Mahé a annoncé, en interne, la nomination de Julien Frégonara au poste Directeur Général Opérationnel. Il aura en charge les pôles Audiovisuel et Digital réunissant 11 radios (M Radio, Jazz Radio, ODS, Alpes 1, La Radio Plus, Radio Espace, Virage Radio, RVA, Générations), 200 fréquences et 1,5 million d'auditeurs quotidiens en audience cumulée.

"A travers ses nouvelles fonctions, Julien Fregonara pilotera les orientations stratégiques du groupe et leurs déploiements" peut-on lire dans un mail envoyé aux collaborateurs que La Lettre Pro de la Radio a pu consulter.