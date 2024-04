Ce lundi, Virgin Radio a débuté son programme à 16h

Virgin Radio "LA Rock Station" revient donc en France avec un programme musical 100% rock consacré au meilleur du rock français et international, avec des titres gold et de nombreux titres de la nouvelle scène française actuelle émergente. Virgin Radio reprend les diffusions FM et DAB+ de Virage Radio, station d’Espace Group déjà solidement ancrée dans un programme rock dans plus de 30 métropoles françaises.

depuis hier 16h, Virgin Radio diffuse ses programmes en FM (Lyon, Grenoble, Chambéry…) et en DAB+ sur les principales villes de France (Paris, Marseille, Bordeaux, Nantes, Nice, Lille, Strasbourg …