"Talents de l’Info" : Caroline Renaux rejoint la rédaction de RMC

Vendredi 26 et samedi 27 avril, des étudiants en journalisme ont réalisé un reportage et un papier sur le thème de "Paris 2024". Le jury RMC a ensuite dû départager les candidats et a désigné Caroline Renaux comme lauréate, grâce à son reportage sur l'impact des Jeux Olympiques sur les commerces situés en zone restreinte à Paris.

Le jury était constitué d'Emmanuel Renard (directeur des rédactions RMC et RMC Sport), Yann Abback (directeur adjoint de la rédaction RMC), Jalil Bennani (secrétaire général de la rédaction RMC et RMC Sport), Thomas Chupin (rédacteur en chef à RMC), Berengère Bocquillon (rédactrice en chef de l’émission Estelle Midi), Virginie Maitre (chargée de planning à RMC) et Marion Dubreuil (journaliste Police-Justice à RMC).