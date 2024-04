Quelles sont les radios les plus écoutées sur le Web ?

"Y a pas photo" comme dirait l'autre. Radio France continue à s'imposer comme le mastodonte de l'audience numérique avec près de 100 millions d'écoutes actives à l'international dont 78 357 292 écoutes depuis la France avec seulement 81 flux différents. Avec 19 flux différents, le groupe Tertio basé à Mulhouse (DKL, Cerise FM ou encore Cannes Radio) enregistre une durée d'écoute moyenne de 57 min 22 s à quelques secondes du groupe ISA avec 56 min 16 s.

Sans surprise, France Inter maintient sa place de première radio de France en numérique avec 34 121 409 écoutes actives devant RMC, franceinfo, RTL et NRJ. Alouette, à la 30e place, frôle le million et France Bleu Nord est toujours la station locale de Radio France la plus écoutée : 479 170 écoutes actives !