Radio France allume les projecteurs pour le Festival de Cannes

Ce sera le cas du "7/10" de France Inter avec notamment un invité de Sonia Devillers à 7h50 et un entretien de Léa Salamé à 9h20, ainsi que "Le Masque et la Plume" de Rebecca Manzoni. Matteu Maestracci et Thierry Fiorile, seront en direct de la Croisette toute la quinzaine pour faire vivre dans le "17h/20h" de franceinfo tous les temps forts du festival et de la compétition. Seront également à retrouver "L'actu Tapis Rouge" d’Adrien Mangano sur France Bleu, "Plan Large" de Antoine Guillot sur France Culture ou encore "Ciné Tempo" par Thierry Jousse sur France Musique...

France Bleu Azur sera également aux premières loges et dédiera au Festival une grande partie de sa programmation : reportages, programme des films projetés, jeu concours, info-trafic... Des coulisses du palais, jusqu'aux marchés aux abords de la Croisette, France Bleu Azur en couvrira les moindres détails qui seront à retrouver à l’antenne et sur l’application ICI.