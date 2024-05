Comment mieux partager nos contenus ?

La Lettre Pro de la Radio est probablement le magazine le plus lu dans les studios des radios françaises et francophones. En une décennie, notre mensuel s'est imposé comme la publication de référence du secteur de la radio et de l'audio digital. Désormais, ce sont plus de 34 000 articles exclusifs qui sont en ligne, des hors-séries, des ouvrages et 162 numéros archivés. C'est un travail colossal sur un rythme d'environ 2 500 nouveaux articles publiés chaque année !

Pour autant, et afin de continuer à nous développer et à vous proposer de nouveaux contenus, nous devons générer des abonnements pour assurer un modèle économique malmené par une hausse de 140% du prix du papier en quelques mois et, bien sûr, par une hausse vertigineuse de l'électricité.