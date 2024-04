RFI crée un service "Environnement - Climat" au sein de sa rédaction

Ce nouveau service multilingue dirigé par Simon Rozé (chef de service) et Pauline Gleize (adjointe) réunit déjà une équipe de 9 journalistes provenant des rédactions en français et en langues étrangères aux côtés de l’équipe du magazine "C’est pas du vent", composée de la journaliste Anne-Cécile Bras et du technicien chargé de réalisation François Porcheron, portant ainsi la taille de cette équipe transversale à 11 personnes. Ce service s’appuie également sur l’expertise et la proximité avec le terrain des journalistes "référents environnement" de toutes les rédactions en langues étrangères (16 langues) de RFI, à Paris comme à Bucarest, Dakar, Lagos, Nairobi, qui contribuent à la production éditoriale, faisant de l’environnement et du climat des sujets clés de tous les programmes de la radio.