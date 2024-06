RFI récompense 4 illustrateurs sonores

Premier prix de cette 8e édition, le montage de Dougal Kemp a été salué par le jury par l’adéquation et la subtilité de la musique sur les images, ainsi qu’un mixage soigné. Âgé de 28 ans, Douglas est un compositeur spécialisé dans la musique pour l'image, reconnu pour ses recherches dans les musiques hybrides alliant l'électronique et l'acoustique.

Dougal Kemp remporte 3 000€. Foucauld Desrousseaux (2 Prix) gagne une formation professionnelle de 3 jours "Le mastering : finaliser une production musicale" inscrite au catalogue 2024 de l’INA (d'une valeur de 1 500 €). Thomas Springer (3e Prix) remporte un an d’abonnement à Adobe Creative Cloud (d'une valeur de 720 €). Léonore Mercier (4e Prix) se voit attribuer une licence GRM Tools Complete II d'une valeur de 499 € fournie par l'INA.