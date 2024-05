Nouveau record : 9.7 millions de personnes écoutent la radio sur des supports numériques

L’écoute de la radio sur les supports numériques séduit particulièrement les 35-49 ans (23.5% d’entre eux écoutent la radio chaque jour sur des supports numériques), les CSP+ (23.9%) et les Franciliens (21.1%). L’écoute de la radio sur supports numériques séduit un public de plus en plus large, avec une progression des cibles CSP- (15.7% d’entre eux écoutent la radio chaque jour sur des supports numériques, +1.6 point en 1 an) et des plus de 50 ans (15.3%, +1 point en 1 an). La durée d’écoute s’établit à 2h30 en moyenne par jour et par auditeur sur les supports numériques.

La part des supports numériques dans l’écoute de la radio progresse encore : elle s’élève désormais à 22.7% du volume total d’écoute contre 19.9% l’an dernier.