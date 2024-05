RadioTour à Strasbourg : téléchargez votre badge d'accès gratuit

Après Rennes le mois dernier, l'équipe de La Lettre Pro de la Radio s'installe dans les salles de l'hôtel Athena Spa à Strasbourg pour la 2e étape du RadioTour 2024. Thème fil rouge de cette journée : le futur de la proximité. Et au menu, des conférences, des tables rondes, des animations en lien avec cette thématique de 08h30 à 18h00.Nous avons invité une quarantaine de professionnels de la radio et de l'audio digital (lire ICI ) à s'exprimer et à partager leur point de vue autour de plusieurs focus comme l'IA, la musique, le travail de proximité et d'antenne, les problématiques de diffusion ou encore les audiences et le matériel.Toutes les radios du Grand Est sont invitées à assister à ce RadioTour, à y puiser de bonnes idées et à intervenir pour partager leur vision de la radio locale et régionale.