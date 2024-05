RadioTour à Strasbourg : voici les intervenants

Ce jeudi, à partir de 08h30, l'équipe de La Lettre Pro de la Radio organise la deuxième étape du RadioTour 2024, à quelques pas du Zénith de Strasbourg. Une journée entièrement gratuite pour faire le plein de bonnes idées autour de nombreux partages d'expériences en lien avec "Le futur de la proximité".

La journée sera ponctuée par de nombreuses conférences. Sont d'ores et déjà attendus : Christophe Schalk (président du SIRTI), Eve Geronimus (RCF Alsace), Daniel Grillon (France Bleu Alsace), Benoît Boulanger (Magnum La Radio), Sébastien Jung (Radio Mélodie), Franck Jehl (Azur FM), Bertrand Fissot (France Bleu Lorraine Nord). Une dizaine d'exposants seront présents pour promouvoir leurs activités et dévoiler les outils et les services qu'ils commercialisent.