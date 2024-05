RadioTour à Strasbourg : le programme minute par minute

De Strasbourg à Mulhouse, des Ardennes à l'Aube ou de Nancy à Épinal, les dix départements du Grand Est accueillent 104 radios privées motorisées par 586 fréquences. Cette deuxième étape du RadioTour 2024 offre un regard unique sur ce territoire et sur ses opérateurs. Radios associatives ou de service public, stations indépendantes, beaucoup sont les témoins de belles réussites dans ce paysage radiophonique du Grand Est, comme nous le dira Raphaël Dapzol, membre de l’Arcom de Nancy.Avant d’entrer dans le vif du sujet, notre partenaire Médiamétrie proposera des chiffres exclusifs d’audience issus des 10 départements qui composent le Grand Est avec quelques focus sur les comportements d'écoute des auditeurs ainsi que les audiences dans quelques villes, dont Strasborg. Cette présentation, qui se veut aussi interactive (le public pourra retrouver tous les chiffres en scannant un QR Code), sera animée par Guy Detrousselle, directeur commercial et développement à Médiamétrie.L’interrogation centrale permettra de savoir comment les radios locales et régionales peuvent s’adapter dans un monde qui, non seulement se numérise rapidement, mais aussi, qui se globalise. On pourrait s’accorder à dire que la proximité pourrait dans la prochaine décennie demeurer un puissant levier d’audience pour les radios. Mais à quelques conditions indispensables. Un partage de points de vue avec Daniel Crillon (directeur de France Bleu Alsace), Benoît Boulanger (directeur de Magnum la Radio) et Franck Jehl (président de la Fédération Alsacienne des Radios Associatives).Pour souffler un peu, le public présent pourra rencontrer la quinzaine de partenaires présents au RadioTour de Strasbourg. Une occasion de découvrir les produits et les services, de faire le point sur les évolutions technologiques et numériques, d'échanger autour des problématiques concrètes de motorisation de vos programmes.Si on connaît les ingrédients, la recette change en fonction des stations et des professionnels qui les dirigent. Pascal Muller, directeur général de Top Music, radio emblématique du Grand Est, dressera la liste des défis qui attendent les radios régionales durant la prochaine décennie et proposera des pistes de réflexion autour de solutions concrètes à adapter.Lancée d’abord sur le web le 28 septembre 2015, puis en DAB+ à Strasbourg quelques semaines après, RCF Alsace passera le cap de sa première décennie l’an prochain. La jeune station est développée par une jeune dirigeante : Eve Geronimus. Une occasion d’observer comment une station du réseau RCF se développe dans un paysage très concurrentiel et comment on peut encore se faire une place dans la vie des auditeurs.Radio Mélodie emploie 15 salariés (4 journalistes, 6 animateurs, 2 voice-trackers et 3 commerciaux) et se définit comme une mini-généraliste régionale. Située à 80 km de Metz, 90 km de Nancy et 100 km de Strasbourg, elle est implantée à Sarreguemines, à la frontière de l’Allemagne, à 18 km seulement de Sarrebruck, la capitale du Land de la Sarre où Radio Mélodie est aussi autorisée en DAB+. Un modèle unique en France, dont nous parlera Sébastien Jung, président de Radio Mélodie.Les récentes études sont toutes unanimes : les auditeurs sont à la recherche d’une proximité qui doit s’incarner sous différentes formes à la radio. Pour écouter, ils réclament un lien fort entre eux et la radio. Ça, c’est pour la théorie. La mise en pratique est beaucoup plus délicate. Nous verrons ici comment créer et maintenir ce sentiment de proximité et d’appartenance avec Sybille Zaktreger (directrice de Radio Judaïca), Wiebke Ecklé (responsable en Alsace de la rédaction de Hit Radio OHR) et Romain L'Hostis (journaliste à Euradio Strasbourg).L’A2PRL collabore quotidiennement avec plusieurs dizaines de stations, de toutes catégories, en métropole et en Outre-mer. Sans évoquer la production quotidienne d’un large panel de chroniques, l'entreprise produit aussi des journaux et des flashes nationaux, régionaux, locaux ou sur-mesure. Une occasion d’entrer dans les secrets de fabrication de la célèbre A2PRL avecNicolas Billy, son directeur général.Spécialiste en traitement numérique de la voix, la startup strasbourgeoise CandyVoice a développé une technologie d’imitation vocale en temps réel qui est unique au monde. Après une présentation des dernières avancées de ce secteur, Jean-Luc Crébouw, président de CandyVoice, vous fera écouter diverses démonstrations captivantes.Vous allez être surpris par les nouvelles capacités technologiques qu’offrent les outils autour de l’Intelligence Artificielle ! Question centrale : que peut apporter aux professionnels de la radio et de l’audio digital, l’Intelligence Artificielle ? Les outils récemment développés promettent de belles opportunités et des bénéfices certains. Tour d’horizon avec Lionel Guiffant, directeur de RCS Europe.Quatre-vingt-dix minutes chrono ! Sous la forme d’un speed-meeting, les radios du Grand Est pourront se rencontrer et échanger autour de verre et se restaurer. Elles pourront aussi rencontrer et discuter avec la quinzaine de partenaires présents lors de cette deuxième étape du RadioTour 2024 à Strasbourg. Comme l’ensemble des animations de la journée, ce cocktail déjeunatoire est gratuit.La semaine dernière, la Flamme olympique débuté son parcours dans l'Hexagone à Marseille. Depuis, les radios locales peuvent diffuser une série en lien avec cet événement. Il s'agit d'un format court, ouvert à toutes les radios associatives. Objectif : mettre en avant les actions liées au passage de la Flamme olympique sur chaque territoire en 2 min 30, du 8 mai au 26 juillet. Détails avec Franck Jehl, vice-président de la CNRA.Bertrand Fissot est le dynamique responsable des programmes de France Bleu Lorraine Nord, radio locale de Radio France située à Metz, capitale de la Moselle. Avec lui, nous verrons comment engager l’auditeur et réussir des opérations sur le terrain. Il faut dire que France Bleu Lorraine Nord a récemment organisé des opérations qui ont marqué le territoire du Grand Est : "La tournée dans le massif des Vosges", "La radio du bonheur", "Mon producteur mosellan préféré"…Accent 4, radio associative créée à Strasbourg en 1985, diffuse des programmes précieux pour les Alsaciens. Pour autant, la station, qui compte autour de 1 000 adhérents, traverse une grave crise financière, avec une baisse importante de ses subventions. Ces derniers mois, le président d’Accent 4, Simon Warynski, avait alerté sur la nécessité de soutenir financièrement la radio, à laquelle il manque aujourd’hui 50 000 euros pour continuer ses activités comme nous le dira Laurent Genvo, directeur d’Accent4.Depuis sa première diffusion en 1989, le réseau protestant Phare FM ne cesse de se développer tout en conservant son identité de radio associative. Pour célébrer ses 35 ans cette année et l’arrivée de nouvelles fréquences, Phare FM voit les choses en grand avec une semaine spéciale à Paris en juillet. Son directeur Nathanaël Chong, abordera les spécificités de ce jeune réseau plein de fougue et d’enthousiasme qui ne demande qu’à s’étendre !Alors que le SNRL et la CNRA ont mené une grande enquête nationale sur les actions des radios associatives en lien avec l’EMI, l’Éducation aux Médias et à l'Information est un enjeu sociétal majeur. Depuis plus de 40 ans, les radios jouent un rôle essentiel en matière d'EMI, en proposant des ateliers qui visent à former des citoyens éclairés. Nous verrons comment et avec quels outils dans cette table ronde avec la participation de Sabrina Rondeau (coordinatrice d’antenne à Azur FM), Josiane Grimaud (responsable de la Fédération des radios associatives de Champagne-Ardenne) et Alain Cazenave (directeur de Radio Mau Nau).À la radio, rappelons que le confort d’écoute de l’auditeur est primordial. Mais, une fois passées les frontières du studio, réaliser une émission en direct, sur le terrain, dans des conditions souvent difficiles, peut s’avérer être un vrai parcours du combattant pour un piètre résultat. Le pari, en dehors du studio, est de maintenir le niveau de qualité de diffusion. Frédéric Mourey, responsable technique de France Bleu Alsace, présentera quelques outils pour y parvenir et ainsi, maintenir un confort d’écoute.DTS AutoStage est une plateforme qui permet aux diffuseurs de garder le contrôle de leur contenu dans le tableau de bord de la voiture. Ils bénéficient d’un accès aux analyses de l'utilisateur final. Lors de ce RadioTour à Strasbourg, vous aurez l’opportunité de découvrir cette plateforme portée par Xperi. Les diffuseurs peuvent adhérer gratuitement à DTS AutoStage.Voilà un rendez-vous à la fois original et surprenant que nous vous proposons dans le cadre de cette 2étape du RadioTour 2024 à Strasbourg. Le clone de Michel Colin (RadioPub) présentera quelques outils d’Intelligence Artificielle qui simplifient déjà le quotidien des commerciaux et aident efficacement à la vente des espaces publicitaires. Une présentation qui s’annonce stupéfiante !Axel Hutin, PDG de l’entreprise Konnectz, présentera ses solutions très intéressantes pour les radios. Elles permettent de monétiser des agendas en ligne. Il suffit de nourrir son agenda en brèves et en infos. Facilement intégrables sur un site web, des solutions simples mais efficaces qui peuvent être des leviers de croissance pour les radios locales et régionales qui traitent quotidiennement des dizaines d’infos. Donc, Let’s Konnectz !Avec plus de 4 millions de podcasts référencés sur cet index, Podcast Index est une base de données collaborative open source créée en 2020 par Adam Curry et Dave Jones. Mais qu'est-ce que le Podcasting 2.0 ? À quoi sert le RSS ? Qu'est-ce que OP3 qui est aux normes IABV2 ? Nous verrons cela en seulement 3 slides avec Philippe Chapot, directeur de la publication de Podcast Magazine.Incontestablement, le podcast natif ou replay est un territoire qui reste à explorer. C’est aussi un secteur bouillonnant qui offre de belles opportunités de croissance et, surtout, un nouveau levier d’audience en direction d’autres publics qui demandent qu’à être séduits et fidélisés. Erick Cala (directeur de Fer2Lance à Strasbourg) recevra Audrey Meyer du podcast "Sonya un monde nouveau", Maud de Carpentier du podcast "L’Arabe des services" et Caroline Lévy du podcast "Les grandes girls".À Strasbourg, cette deuxième étape du RadioTour 2024 à Rennes s’achèvera par un Happy Hour proposé par l’équipe de WinMedia. L’entreprise invite les stations bretonnes à découvrir les fonctionnalités non connues de la suite WinMedia autour d'un verre. Un tirage au sort sera organisé parmi les personnes présentes pour gagner un très beau cadeau : une console RODEcaster.Tout au long de cette année, après Rennes et Strasbourg, nous organiserons trois autres étapes du RadioTour : Bruxelles (le 20 juin), Montpellier (le 3 octobre) et Grenoble (le 31 octobre). Ce nouveau RadioTour 2024 s’articule autour du futur de la proximité. Ainsi, nous continuerons à nous interroger sur la radio locale et régionale de demain en accueillant, à chaque étape, une quarantaine d’intervenants du cru, auxquels il faut ajouter une grosse centaine de participants à chaque étape. Des journées riches en réflexion et en animations.