Top Music frappe fort avec son "Top Music Live"

C'est probablement un des plateaux les plus costauds de cette saison. Top Music, qui diffuse ses programmes en FM à Sarrebourg, Strasbourg, Haguenau, Sélestat, Colmar ou encore Mulhouse ainsi que dans les principales villes de l'Est en DAB, a réuni une grosse douzaine d'artistes très en vogue actuellement. Ils seront présents le 16 mai prochain sur le scène du Zéntih Europe de Strasbourg.

Après une première partie bien dense, une douzaine d'artistes feront le show avec Crédit Mutuel et Riffx. Estelle, Charly et Erwan présenteront cette soirée haute en couleurs… et pleine de surprises.