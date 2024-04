Téléchargez le kit de communication de la Fête de la radio

L'objectif de la Fête de la radio est de célébrer la résilience et l'innovation de la radio à travers les âges, et d'encourager une réflexion sur son avenir dans notre société numérique. En mettant en avant les valeurs de la radio, telles que la proximité, l'accessibilité, et la diversité, il s'agit de renforcer les liens entre les stations et leurs auditeurs, tout en explorant de nouvelles avenues pour enrichir et étendre l'expérience radiophonique à l'ère numérique.Les éléments sonores, voix off, jingles, kit graphique, spot TV sont accessibles ICI via cette page.