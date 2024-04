Les Casablanca Broadcast Days de retour les 5 et 6 juin

Le salon Radio / TV de référence au Maroc revient le 5 et 6 juin 2024. Les Casablanca Broadcast Days est un rendez-vous phare de l’industrie Audio Vidéo pour les radios et télévisions en Afrique du Nord. Cette septième édition, les 5 et 6 juin prochains, accueillera de nouveaux segments audiovisuels en plein essor : l’éducation (e-learning, e-sharing), le conferencing (salles de conférence connectées) ainsi que le corporate (outils de travail délocalisé).Une quarantaine d'exposants présenteront leurs solutions (Sony, Canon, Orban, WorldCast, RCS, Tieline, AETA, WinMedia, Eutelsat, Omnia, Audio-Technica...). Au programme: 12 présentations de solutions techniques innovantes et 8 ateliers commerciaux sur la numérisation des médias. Plus de 800 visiteurs sont attendus durant ces Casablanca Broadcast Days