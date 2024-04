RadioTour à Strasbourg : les premiers intervenants confirmés

Voilà une nouvelle occasion de se rencontrer et de réunir toutes les radios du Grand Est qui le souhaitent. La journée est gratuite et sera ponctuée par de nombreuses conférences. Sont d'ores et déjà attendus en tant qu'intervenants : Christophe Schalk, président du SIRTI, Eve Geronimus (RCF Alsace), Daniel Grillon (France Bleu Alsace), Benoît Boulanger (Magnum La Radio), Sébastien Jung (Radio Mélodie, Franck Jehl (Azur FM), Bertrand Fissot (France Bleu Lorraine Nord), Pascal Muller (Top Music) ou encore Nathanaël Chong (Phare FM)... Une dizaine d'exposants seront présents pour promouvoir leurs activités et dévoiler les outils et les services qu'ils commercialisent.Vous pouvez télécharger ICI votre badge d'accès qui vous donnera un accès gratuit aux conférences, aux animations et aux buffets. Et n'oubliez pas de venir avec vos équipes !